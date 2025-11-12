Open Day a Vigliano, alla Scuola dell'Infanzia Villaggi Rivetti un'offerta formativa rinnovata FOTO

L'open day di sabato 15 novembre sarà l'occasione per conoscere la nuova offerta formativa della scuola che nell'estate ha rinnovato gli ambienti didattici e le attrezzature per offrire un ambiente sempre più accogliente ed inclusivo al servizio del nostro territorio biellese. Rinnovati gli ambienti, l'arredamento e la strumentazione didattica anche con l'inserimento di strumenti multimediali.

Tutto ciò offre la possibilità di rinnovare l'offerta formativa della scuola che da molti anni offre un servizio apprezzato e con un buon rapporto qualità/ prezzo. La visita alla scuola offrirà la possibilità di conoscere il nuovo percorso sensoriale inserito nell'area verde che comprende l'orto didattico sinergico e, da pochi giorni, anche la vigna dei bambini. Nell'ambito dell'open day saranno anche gli stessi bambini che già frequentano la scuola ad accogliere e accompagnare nella scoperta della loro scuola. Sarà possibile conoscere l'equipe educativa con le varie maestre, essere informati sui costi del servizio, sugli orari e sulle varie attività che si stanno realizzando.

Il progetto educativo salesiano, sulla scia di don Bosco, continua a offrire un valido servizio educativo che si accompagna al rinnovamento. Potremmo dire una scuola fra tradizione e innovazione!