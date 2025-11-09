Foliage: a spasso tra i colori dell'autunno. Appuntamenti a Oropa e al Parco Burcina

I colori autunnali di un bosco sono uno spettacolo della Natura che si ripete ogni anno: la ricerca, la scoperta, il piacere di osservarlo e di fotografarlo per averne memoria sono attività che appassionano molte persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta.

Ecco allora "Foliage. I colori dell'autunno nel Biellese", la manifestazione organizzata dall’Oasi Giardino Botanico di Oropa e gestita dal WWF Biella, giunta alla 19° edizione: una celebrazione dell’autunno sul territorio con il pretesto di spiare la natura, ammirando scorci di grande bellezza paesaggistica.

Sono due gli appuntamenti:



Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa e Giardino Botanico (Biella)

Facile itinerario ad anello per tutti per scoprire nuovi punti di vista sulle colorazioni autunnali. Partenza dallo Chalet info (Cancelli Santuario).

Sabato 8 novembre con partenza alle 10.



Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella)

Visita guidata ai colori del Parco alla ricerca del mutare delle stagioni e dei colori del fall-foliage. Partenza dall’ingresso del Parco di Pollone.

Domenica 9, 16 e 23 novembre con partenza alle 14.30.



Per info: www.gboropa.it