Wooooow! Biella torna a Città Studi: due giorni per orientarsi tra scuola, formazione e lavoro FOTO

È tutto pronto per Wooooow! Biella 2025, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro rivolto agli studenti delle scuole medie, superiori e alle loro famiglie, in programma venerdì 14 e sabato 15 novembre a Città Studi Biella.

L’evento è stato presentato questa mattina, lunedì 10 novembre, all’Unione Industriale Biellese (UIB) alla presenza di rappresentanti di organizzatori e partner, dove non è però passata inosservata una novità logistica: quest’anno Wooooow! Biella non si svolgerà nella stessa location di “Io Lavoro”, che si terrà venerdì 14 novembre al Biella Forum. Michele Colombo (Fondazione CR Biella) ha auspicato una riconciliazione futura tra i due eventi, spiegando che la separazione è dovuta a motivi logistici. Stefano Sanna (UIB) ha precisato che Wooooow! Biella quest’anno necessita di spazi più ampi per accogliere anche tutti gli studenti delle classi quinte e che, pur avendo pubblici diversi, i due appuntamenti mantengono obiettivi complementari. Più critico Emanuele Ramella Pralungo, che ha ricordato: “Ok che sono eventi diversi, ma erano stati messi insieme proprio per scelta. Non è possibile fare finta di nulla con la Regione, che ha scelto una location diversa negli stessi giorni e nella stessa città: si rischia di dividere le utenze. Con la Regione se ne deve parlare”. Sulla stessa linea Pier Francesco Corcione Direttore di Unione Industriale Biellese, secondo cui i due saloni “dovrebbero essere organizzati in momenti diversi, per valorizzare al meglio entrambi”.

Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, ha ricordato come Wooooow! Biella sia “l’iniziativa di maggiore impatto” mai realizzata dal gruppo, frutto di un impegno condiviso con tutte le realtà del territorio. «Costruire un dialogo con i giovani e con le scuole – ha spiegato – è una priorità imprescindibile per noi imprenditori. Ricordo ancora la prima edizione, quando non avevamo idea di quanto interesse avrebbe suscitato e uno dei primi visitatori fu l'ex preside dell'Iti Franco Rigola".

Sulla stessa linea, Francesca Di Dio Busa, vicepresidente UIB con delega all’Education, che pone l'accento sull’importanza di “un dialogo trasparente e coinvolgente con gli studenti e le famiglie”, grazie a un legame sempre più stretto tra imprese e scuole.

Per Gianluca Bilato, presidente dei Giovani Imprenditori CNA Biella, l’obiettivo è “rendere i ragazzi protagonisti delle proprie scelte, trasformando l’orientamento in opportunità concrete”. Un concetto ripreso anche da Andrea Valentini, presidente di CNA Biella, che ha definito l’evento “un ponte tra scuola e impresa, tra giovani e futuro”.

Dal mondo associativo giovanile, Alberto Giardino, presidente di BiYoung, ha ricordato che il salone dell’orientamento post diploma, nato dodici anni fa, “è una tappa fondamentale per accompagnare i ragazzi biellesi nella scelta del loro percorso di crescita”, annunciando anche due momenti formativi curati da Politecnico e Università di Torino.

Per il mondo della scuola, erano presenti Raffaella Miori e Mario Massazza di Scuole Biellesi in Rete, e la preside Miori ha sottolineato che l’obiettivo è “offrire ai ragazzi e alle famiglie strumenti concreti per scegliere la scuola più adatta alle proprie attitudini. Manca ancora il coinvolgimento delle famiglie ma sarà la nostra prossima sfida".

Anche la Città di Biella sarà presente con propri stand, come ha confermato l’assessore Edoardo Maiolatesi: “Crediamo nel valore dell’orientamento e siamo felici di offrire ai ragazzi momenti di incontro e confronto, anche grazie alla presenza dell’Informagiovani e della Polizia Locale”.

Il vicepresidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Alessandro Ciccioni, ha definito Wooooow! Biella “uno strumento concreto per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”, ricordando il bando camerale da 90mila euro a sostegno delle imprese che accolgono studenti in formazione.

Ermanno Rondi, presidente di Città Studi, ha ricordato che la struttura “continuerà a essere un punto di riferimento per la formazione e l’orientamento, mettendo in rete scuole, università e imprese”.

Nato nel 2018, Wooooow! Biella ha l’obiettivo di aiutare i giovani a costruire il proprio futuro formativo e professionale, offrendo due giornate di incontri, orientamento e dialogo con il mondo della scuola e del lavoro. Durante la manifestazione, studenti e famiglie potranno incontrare Università da tutta Italia, ITS Academy, istituti superiori biellesi, centri di formazione professionale e Forze dell’Ordine, oltre a partecipare a colloqui personalizzati con orientatori e imprenditori del territorio.

Wooooow! Biella si articolerà in due sezioni principali:

“Il mio futuro dopo le medie” (ex Versus), curato da Scuole Biellesi in Rete, dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie;

“Il mio futuro dopo le superiori” (ex It’s my life), organizzato da BiYoung, con quasi 40 stand di Università, Accademie e ITS Academy.

Tra le iniziative più attese, i colloqui individuali con imprenditori di Unione Industriale Biellese, CNA Biella e ANCE Biella, e – per la prima volta – con i professionisti di Cascina Oremo.

Tra le novità un programma dedicato la mattina di venerdì agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori, con attività esperienziali e incontri motivazionali e Wooooow! Biella: Missione Docenti, un incontro riservato agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado (oltre 60 partecipanti) per approfondire temi legati all’orientamento e all’offerta formativa del territorio. Non solo: durante l’evento si svolgerà anche “Giovani Protagonisti del Biellese”, momento conclusivo del progetto Protagonisti del proprio futuro, promosso dalla Provincia di Biella, con talk e testimonianze di giovani e associazioni del territorio.

Il programma dettagliato è disponibile a questo link.

Tutti gli aggiornamenti su Wooooow!Biella sono disponibili alla pagina dedicata e sui canali social del salone.