Pedemontana, “Viabilità: Prospettive per il Biellese”: incontro a Biella con Regione e Governo

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 11, presso l’Hotel Agorà di Biella, in viale Lamarmora, l’incontro dal titolo “Viabilità: Prospettive per il Biellese”, promosso da Forza Italia.

L’appuntamento, aperto a tutti, sarà dedicato al tema delle infrastrutture e dei collegamenti stradali del territorio biellese, con particolare attenzione al collegamento tra i capoluoghi e al nuovo tracciato della Pedemontana piemontese.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Biella, Marzio Olivero, e del presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, interverranno Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS, e Marco Gabusi, assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture.

A seguire prenderà la parola il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, quindi il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che concluderà i lavori.

L’incontro, moderato da Cristiano Gatti, rappresenta un importante momento di confronto sulle opere viarie e sulle prospettive di sviluppo della mobilità nel Biellese, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e ai futuri investimenti infrastrutturali.