Pray, lavori di taglio piante: cambia la viabilità

Cambia la viabilità nel comune di Pray. Come diffuso dall'amministrazione sui propri canali social, nelle giornate del del 3-4-5 marzo, per lavori di taglio piante, sarà chiuso un breve tratto di via Villa Sotto, dal tornante dell’ex circolo fino ai pressi del civico 22. Per salire o scendere si potrà passare per via Don Ernestino Galli.

L’interruzione andrà dalle 7.30 alle 18 circa e nel medesimo tempo sarà predisposto il divieto di sosta nel tratto. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rimandato.


 

Redazione g. c.

