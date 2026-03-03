Pray, lavori di taglio piante: cambia la viabilità

Cambia la viabilità nel comune di Pray. Come diffuso dall'amministrazione sui propri canali social, nelle giornate del del 3-4-5 marzo, per lavori di taglio piante, sarà chiuso un breve tratto di via Villa Sotto, dal tornante dell’ex circolo fino ai pressi del civico 22. Per salire o scendere si potrà passare per via Don Ernestino Galli.
L’interruzione andrà dalle 7.30 alle 18 circa e nel medesimo tempo sarà predisposto il divieto di sosta nel tratto. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rimandato.