 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 09 novembre 2025, 07:20

Sui passi di Pier Giorgio, a Biella sarà proiettato un film documentario

biella film

Sui passi di Pier Giorgio, a Biella sarà proiettato un film documentario

Sui passi di Pier Giorgio: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”. È il titolo del film documentario di Manuele Cecconello che sarà mostrato venerdì prossimo, 14 novembre, alle 21, al Teatro Don Minzoni, a Biella. È un'iniziativa curata dalla Diocesi di Biella, con la parrocchia di Pollone.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore