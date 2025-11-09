Sui passi di Pier Giorgio: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”. È il titolo del film documentario di Manuele Cecconello che sarà mostrato venerdì prossimo, 14 novembre, alle 21, al Teatro Don Minzoni, a Biella. È un'iniziativa curata dalla Diocesi di Biella, con la parrocchia di Pollone.
Sui passi di Pier Giorgio, a Biella sarà proiettato un film documentario
