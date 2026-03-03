Buona prova per Team Riverosse a Besozzo

Domenica 1° marzo i giovanissimi del Team Riverosse hanno corso a Besozzo per la seconda prova del circuito Valli Varesine Winter Cup. Uno short track su terreno pesante misto tra pianeggiante e qualche piccola salita. I due atleti piemontesi Tommaso e Pietro, entrambi G4, con grande grinta hanno affrontato quattro giri di percorso aggiudicandosi ottime posizioni. Prima gara anche per il mini PG Lorenzo che ha affrontato il percorso con la sua bicicletta balance.

Questi i risultati:

G4 Pietro Benanchietti 5° classificato

G4 Tommaso Mersi 2°classificato

PG Lorenzo Mersi