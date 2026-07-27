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SPORT | 27 luglio 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 24, 25 e 26 luglio

Dallo sport, alla cultura alla cronaca

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 24, 25 e 26 luglio

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 24, 25 e 26 luglio

CULTURA E SPETTACOLI

- Nuovi spazi per la Fondazione Accademia Perosi a Palazzo Ferrero

- Da Cossato ai set del kolossal più atteso dell'anno: c'è anche un pezzo di Biellese dietro The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan VIDEO

ECONOMIA

- Case popolari, a Biella morosità per 8 milioni: ATC annuncia una stretta

- Previdenza complementare: cosa cambia davvero con l’adesione automatica dal 1° luglio

SPORT

- Cossato, via libera al primo lotto di lavori allo Stadio Abate per riaprire nella stagione 2027/28

- Nemmeno il gran caldo frena il Valdigne Triathlon Valdengo, è protagonista in Italia ed in Europa FOTO

- Calcio, inizia la preparazione della Biellese di Prina: raduno ad Andorno Micca aperto al pubblico

- Calcio, un rinforzo per la difesa: Merella arriva al Cossato

- Stragiotti e la Scuola Pallavolo Biellese, la storia continua

- Ottimo risultato per Giancarlo Graziosi alla 55ª Verzegnis-Sella Chianzutan

- Piazza e Poletti tagliano per primi il traguardo a Lessona "Tra le vigne e sentieri", FOTO e VIDEO

- Nuoto pinnato, Minetto e Crivello dominano gli Italiani di Viverone FOTO e VIDEO

- Impresa a Graglia: Gabriele Gazzetto e Giuseppina Feo conquistano la 47ª Lauretana-Mombarone

CRONACA

- Vigili del Fuoco a Cavaglià per la messa in sicurezza di una cisterna contenente GPL

- Biella, incendio all'Orto del Piazzo: Vigili del Fuoco al lavoro FOTO e VIDEO

- Controlli sulle strade, due guidatori biellesi nei guai

- Ancora incendi nella vicina Valsesia, in campo anche personale da Biella

- Moto scivola sulla ghiaia lungo la SP 215: due giovani finiscono a terra senza gravi conseguenze

- Miagliano: Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco preserva la cascina dalle fiamme FOTO

- Camburzano: Imponente incendio sulla via provinciale VIDEO

- Camburzano, domato l'incendio: area messa in sicurezza dopo ore di lavoro FOTO

- Muzzano, legnaia a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTO

- Valdilana, due risse in poche ore a Mosso: un ferito e un'aggressione in un bar

- Biella, denuncia un conoscente e poco dopo viene colpito con un pugno

- Auto prende fuoco sulla bretella Lancia

ATTUALITA'

- Zumaglini, il sindaco di Biella interviene sui ciliegi: “Non saranno abbattuti”

- Il Piemonte toglie la casa popolare a chi vandalizza e occupa abusivamente spazi comuni

- Troppe liti sulle strade di Biella, l’invito: più pazienza e rispetto al volante

- Il quantum che puoi toccare

- Argentero: "La gestione dell'aria è il primo passo per un'impresa sostenibile" FOTO

- "Giù le mani dai ciliegi": a Biella cittadini in piazza contro il progetto agli Zumaglini FOTO e VIDEO

BIELLA

- Biella, Lega: "Più controlli ai Giardini Zumaglini con la vigilanza rafforzata" FOTO e VIDEO

- Biella, monopattini non in regola: 5 multe da giugno e ora stretta anche sulle bici elettriche

COSTUME E SOCIETA'

- Alfalberto, "G" come Gelosia: "Quali sono le sue origini e i suoi punti deboli?" VIDEO

CIRCONDARIO

- Candelo cerca sponsor per gli eventi estivi: riaperti i termini per sostenere le iniziative del Comune

- Vigliano cerca due nuovi agenti di Polizia locale: aperta la mobilità per rafforzare il comando

VALLE CERVO

- Andorno: Arrivano nuove risorse per la gestione dei rifiuti durante le manifestazioni

EVENTI

- Sordevolo, nuovo appuntamento con “Aperitivo al Museo” FOTO e VIDEO

- "La Biella che Ballava" conquista la piazza FOTO e VIDEO

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