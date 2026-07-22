Plutone è sparito da Occhieppo Inferiore, l’avete visto?

Da sabato mattina Plutone è disperso. È stato visto, per l’ultima volta, nel comune di Occhieppo Inferiore. È di taglia medio/grande. Chi lo vedesse non esiti a contattare il seguente numero: 329.9841334.
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Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 23 luglio.