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CRONACA | 26 luglio 2026, 17:20

Auto prende fuoco sulla bretella Lancia

Il proprietario del veicolo non ha riportato ferite ed è rimasto illeso.

Auto prende fuoco sulla bretella Lancia, foto vvf vc archivio

Auto prende fuoco sulla bretella Lancia, foto vvf vc archivio

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, sulla bretella Lancia per un'auto che ha preso fuoco mentre si trovava in transito.

L'allarme è scattato intorno alle 15.40, quando sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. Le squadre sono intervenute per domare l'incendio e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il proprietario del veicolo non ha riportato ferite ed è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

s.zo.

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