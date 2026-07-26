Auto prende fuoco sulla bretella Lancia

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio, sulla bretella Lancia per un'auto che ha preso fuoco mentre si trovava in transito.

L'allarme è scattato intorno alle 15.40, quando sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. Le squadre sono intervenute per domare l'incendio e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Il proprietario del veicolo non ha riportato ferite ed è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti per ricostruire l'accaduto.