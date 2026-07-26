Valdilana, due risse in poche ore a Mosso: un ferito e un'aggressione in un bar

Doppio intervento dei carabinieri nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, a Valdilana, nella località di Mosso, dove si sono verificati due distinti episodi di lite a distanza di poche ore.

Il primo intervento è avvenuto nel corso della giornata, quando al 112 un uomo ha riferito di aver colpito il vicino di casa al culmine dell'ennesimo litigio. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri di Valdilana, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Cossato e il personale del 118. In un primo momento il presunto ferito non è stato trovato, ma alcuni passanti hanno segnalato ai militari la presenza di una persona ferita in piazza. I Carabinieri hanno quindi rintracciato l'uomo, accertando che la lite era sfociata in un'aggressione al termine di dissidi tra vicini che andavano avanti da tempo. Nel corso dell'episodio un uomo del 1959 è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è in attesa di prognosi. L'altro coinvolto, un uomo del 1961 residente a Mosso, è la stessa persona che aveva contattato il 112 riferendo di aver ferito il vicino. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e stabilire con quale oggetto sia stato colpito il ferito. Si procederà per gli eventuali reati che saranno ravvisati.

Un secondo intervento è stato invece richiesto nella tarda serata, intorno alle 23, all'interno di un bar di Crocemosso. Un uomo del 1984, di origine straniera e in evidente stato di ubriachezza, ha riferito ai Carabinieri intervenuti di essere stato colpito con un pugno da uno dei quattro avventori con cui aveva appena avuto una discussione. La vittima ha dichiarato di non conoscere l'identità dell'aggressore né di ricordarne il nome.

L'uomo è stato accompagnato in ospedale per un ematoma. Sul posto era presente anche una dipendente del locale, classe 1996, mentre all'arrivo dei militari degli altri soggetti coinvolti non vi era più traccia. La persona aggredita è stata invitata a presentare querela.