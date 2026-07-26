Candelo cerca sponsor per gli eventi estivi: riaperti i termini per sostenere le iniziative del Comune

Candelo punta sulla collaborazione tra pubblico e privato per sostenere il calendario degli eventi estivi. Il Comune ha riaperto i termini dell'avviso pubblico dedicato alla ricerca di sponsorizzazioni a supporto delle iniziative promosse dall'amministrazione nel corso dell'estate 2026.

La decisione è stata formalizzata dalla Giunta comunale con una delibera pubblicata all'albo pretorio il 24 luglio. L'obiettivo è coinvolgere imprese e soggetti interessati nel sostegno economico o organizzativo delle manifestazioni cittadine.

La formula della sponsorizzazione consente ai Comuni di ampliare le proprie possibilità di organizzare eventi contando sulla collaborazione di realtà private, mantenendo al tempo stesso un legame con il territorio.

Per Candelo, che ogni anno richiama visitatori grazie al valore storico e culturale del Ricetto e alle numerose iniziative organizzate, il coinvolgimento degli sponsor rappresenta uno strumento per arricchire la proposta estiva senza gravare interamente sulle risorse pubbliche.

Nei prossimi giorni potranno quindi emergere nuovi dettagli sulle adesioni raccolte e sugli appuntamenti che beneficeranno del sostegno di aziende e associazioni.