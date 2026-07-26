Trivero, sbaglia manovra durante il parcheggio e finisce nella scarpata

Incidente stradale autonomo nella serata di ieri, sabato 25 luglio, a Trivero, nel comune di Valdilana.

L'episodio si è verificato intorno alle 19. I carabinieri si sono portati in ospedale per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che ha coinvolto una Nissan Micra condotta da un uomo del 1971, di origine straniera e residente a Valdilana.

Secondo quanto accertato, il conducente stava effettuando la manovra per entrare nella propria abitazione e parcheggiare l'auto quando, avvicinandosi a una piccola scarpata, ha oltrepassato con le ruote il ciglio della carreggiata, perdendo il controllo del veicolo.

L'auto è così scivolata per circa 4-5 metri lungo la scarpata. Nell'incidente il conducente ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ospedale in codice arancione, dove è rimasto in osservazione.

Il veicolo sarà recuperato autonomamente dal proprietario nei prossimi giorni.