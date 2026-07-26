Sordevolo, nuovo appuntamento con “Aperitivo al Museo” FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Oggi a Sordevolo è tornato "Aperitivo al Museo".

Dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, oggi domenica 26 luglio appassionati di storia ma non solo, si sono dati nuovamente appuntamento negli spazi del Museo della Passione, allestito nella Chiesa di Santa Marta, per visitare, da vicino il patrimonio storico e culturale custodito dal museo e al tempo stesso condividere un momento di incontro in un'atmosfera informale.

Inaugurato nel 2005 ed allestito in via permanente nel Coro e nella Sacrestia della seicentesca Chiesa di S. Marta, questo museo racconta l’aspetto teatrale, storico, antropologico, culturale e il profondo aspetto di tradizione popolare legato alla Rappresentazione della Passione di Sordevolo che si recita in questo piccolo paese del Piemonte dal 1816.



