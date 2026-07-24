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COSTUME E SOCIETÀ | 24 luglio 2026, 10:20

Da Cossato ai set del kolossal più atteso dell'anno: c'è anche un pezzo di Biellese dietro The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan VIDEO

Una storia che racconta come professionalità, esperienza e qualità possano portare un'azienda biellese a volare, letteralmente, tra le grandi produzioni di Hollywood.

NDP PHOTO AGENCY credit NIKOS ZOTOS

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Sky Aviation è stata scelta dalla produzione per mettere a disposizione il proprio parco elicotteri e la professionalità del suo team durante le riprese, svolte tra gli scenari spettacolari di Sicilia, Grecia e Marocco. In totale sono stati impiegati cinque elicotteri, protagonisti di un'importante operazione logistica che ha richiesto mesi di lavoro, organizzazione e la massima precisione.

Un impegno intenso, fatto di coordinamento, competenza e passione, ripagato dalla soddisfazione di aver preso parte a una produzione destinata a lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale.

Per Sky Aviation si tratta di un riconoscimento di grande prestigio: essere scelti da Christopher Nolan, uno dei registi più apprezzati e influenti al mondo, significa vedere premiata un'eccellenza nata nel Biellese e capace di distinguersi ben oltre i confini del territorio.

Una storia che racconta come professionalità, esperienza e qualità possano portare un'azienda biellese a volare, letteralmente, tra le grandi produzioni di Hollywood.

NDP PHOTO AGENCY credit NIKOS ZOTOS

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