Stragiotti e la Scuola Pallavolo Biellese, la storia continua

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è lieta di annunciare la sesta riconferma nel roster che lo scorso maggio ha regalato alla prima squadra la promozione in Serie B.

Anche Pietro Stragiotti è passato dal settore giovanile arancioblù. Dopo aver mosso i primi passi tra Valsesia e Romagnano, lo schiacciatore classe 2006 ha raccolto svariate soddisfazioni - individuali e collettive - con la nostra Under19, che gli hanno poi permesso di affermarsi come un elemento prezioso della formazione di punta.

Queste le sue parole: «Ho scelto di rimanere a Biella per vivere l’esperienza della Serie B con un gruppo in cui mi trovo molto bene. È il posto giusto per continuare a imparare, arricchendo anche il mio bagaglio di esperienze di vita. Le aspettative? Divertirsi, in primis. Poi dobbiamo mantenere la categoria e in questo senso darò il massimo per tornare utile alla squadra, a cominciare dagli allenamenti. Ripartiamo da un gruppo unito e spero che i nuovi compagni si possano integrare perfettamente, così da poter lottare insieme durante l’anno. In generale voglio divertirmi ancora e collezionare altri bei ricordi».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Un’altra scelta fatta nel segno della continuità. Pietro è alla SPB ormai da tempo: per l’affidabilità tecnica dimostrata e per la sua notevole capacità di adattarsi a tutte le richieste dello staff tecnico, quest’anno si è ampiamente meritato la possibilità di fare ulteriore esperienza in Serie B. Crediamo in Stragiotti e lui ha fiducia nel progetto societario, la conferma è la logica conseguenza».