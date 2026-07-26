Vigliano cerca due nuovi agenti di Polizia locale: aperta la mobilità per rafforzare il comando

Il Comune di Vigliano Biellese punta a rafforzare il servizio di Polizia locale. È stato pubblicato l’avviso pubblico per una procedura di mobilità volontaria esterna finalizzata all’assunzione di due nuove unità di personale con il profilo di agente di Polizia locale.

La ricerca riguarda figure appartenenti all’area degli istruttori del comparto Funzioni locali, con inserimento a tempo pieno e indeterminato.

L’obiettivo dell’amministrazione è potenziare il presidio sul territorio e garantire una maggiore presenza degli operatori impegnati nelle attività di controllo, sicurezza urbana e gestione della viabilità.

La procedura rientra nel percorso seguito da diversi Comuni per rafforzare gli organici della Polizia locale, settore spesso chiamato a svolgere sempre più funzioni a supporto dei cittadini.