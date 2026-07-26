Nuoto pinnato, Minetto e Crivello dominano gli Italiani di Viverone FOTO e VIDEO

Alessandro Minetto e Valentina Crivello sono stati i grandi protagonisti dei Campionati Italiani di Nuoto Pinnato in acque libere, andati in scena venerdì 24 e sabato 25 luglio nelle acque del lago di Viverone. Il trevigiano del Centro Nuoto Le Bandie ha conquistato una straordinaria tripletta di titoli italiani assoluti, imponendosi nei 1000 metri pinne, nei 3000 metri pinne e nella spettacolare 150 metri Elimination Race pinne. La torinese Valentina Crivello, portacolori della Polydra, ha invece centrato una doppietta tricolore nei 1000 metri monopinna e nei 150 metri Elimination Race monopinna.

La manifestazione, organizzata dalla Fipsas in collaborazione con le Asd Sportinacqua e Polydra, ha richiamato sulle rive del lago biellese oltre 250 atleti, in rappresentanza di 40 società sportive provenienti da tutta Italia, regalando due giornate di gare di alto livello tecnico.