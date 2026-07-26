Il Valle Cervo TooYoungToJazz Festival parte col piede giusto FOTO

È partita da Andorno Micca l'edizione 2026 del Valle Cervo Too Young To Jazz Festival, che nella serata di venerdì 24 luglio ha inaugurato il proprio calendario di appuntamenti alla Sala Polivalente Ferragosto Andornese, richiamando pubblico e appassionati per un'apertura all'insegna del jazz contemporaneo e della valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti.

Ad aprire il programma sono stati gli Speedball, prima formazione vincitrice del contest Too Young To Jazz, il concorso dedicato ai gruppi under 35 promosso dal festival per sostenere i giovani talenti della scena jazz italiana. Il quintetto ha proposto un concerto energico e convincente, inaugurando nel migliore dei modi la rassegna.

Il testimone è poi passato a Intarsi, progetto vincitore di Nuoro Jazz 2025, che ha presentato un repertorio costruito tra composizioni originali e riletture del linguaggio jazz contemporaneo. A impreziosire l'esibizione è stata la partecipazione della cantante Francesca Corrias, una delle interpreti più apprezzate del panorama jazz italiano, la cui presenza ha aggiunto ulteriore profondità e intensità al concerto.

A chiudere la serata è stata la tradizionale jam session, che ha riunito sul palco alcuni dei musicisti presenti al festival in un momento di improvvisazione e condivisione, proseguito fino a tarda sera e accolto con entusiasmo dal pubblico.

L'appuntamento inaugurale ha confermato la vocazione del Valle Cervo Too Young To Jazz Festival: creare occasioni di incontro tra artisti emergenti e musicisti affermati, offrendo al tempo stesso al territorio un programma culturale diffuso e di qualità.

Il festival proseguirà nei prossimi giorni nei diversi comuni della Valle Cervo con concerti, mostre, laboratori e appuntamenti dedicati alla musica e alle arti contemporanee, coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e consolidando il ruolo della manifestazione come uno degli appuntamenti estivi più significativi del panorama culturale biellese.



