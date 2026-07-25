Il quantum che puoi toccare

Quando si parla di “quantum” il pensiero corre subito al computer quantistico, con la sua promessa (ancora lontana) di potenza di calcolo smisurata. Ma esiste un ramo delle tecnologie quantistiche molto più vicino all’uso reale, e stranamente poco raccontato: la sensoristica. Sensori capaci di misurare campi magnetici, gravità e tempo con una precisione che nessuno strumento tradizionale può raggiungere. E che, a differenza del computer quantistico, potrebbero arrivare tra noi molto prima.

Cosa sono, senza formule

Gravimetri, magnetometri, accelerometri e giroscopi quantistici, orologi atomici: nomi tecnici per un’idea semplice. Questi strumenti sfruttano il comportamento quantistico di atomi e luce (estremamente sensibile a qualsiasi variazione dell’ambiente) per misurare l’infinitamente piccolo: un’impercettibile variazione della gravità, un debolissimo campo magnetico, lo scorrere del tempo con un’accuratezza migliaia di volte superiore a quella degli orologi dei nostri dispositivi. Dove il sensore classico vede un muro grigio, quello quantistico legge sfumature.

Il trucco, semplificando molto, sta nel raffreddare gli atomi fin quasi allo zero assoluto e nell’usarli come minuscoli “pendoli” di riferimento: a quelle temperature gli atomi diventano sensibilissimi e si comportano secondo le regole della meccanica quantistica, reagendo in modo misurabile alla più piccola accelerazione, rotazione o variazione di campo. È la natura stessa a fornire il campione di misura, ed è per questo che la precisione raggiunge livelli irraggiungibili per gli strumenti convenzionali.

Il caso più concreto: navigare senza GPS

L’applicazione più matura riguarda la navigazione. Il GPS, che diamo per scontato, è in realtà fragile: il suo segnale, debole, arriva da satelliti lontani e può essere disturbato (jamming) o falsificato (spoofing). Non è fantascienza: le interferenze GPS disturbano ogni giorno circa mille voli, con un costo stimato in un miliardo di dollari al giorno per l’economia globale, e dai cieli dell’Ucraina al Mar Baltico il fenomeno è ormai cronaca.

La navigazione quantistica ribalta l’approccio. Invece di ricevere segnali dall’esterno (intercettabili e falsificabili) misura il movimento dall’interno, con accelerometri e giroscopi quantistici così precisi da calcolare la posizione senza appoggiarsi ad alcun satellite. È una bussola che non si può ingannare, perché non ascolta nessuno: guarda solo sé stessa. Non a caso l’agenzia della difesa americana DARPA e l’Unione Europea, con il suo Quantum Flagship da un miliardo di euro, stanno finanziando i primi test sul campo.

Vedere l’invisibile

Ma la navigazione è solo l’inizio. Un gravimetro quantistico è in grado di “vedere” sottoterra senza scavare, rilevando cavità, tunnel, tubature o giacimenti dalle minuscole variazioni di gravità che provocano: uno strumento prezioso per l’edilizia, le infrastrutture, la geologia. I magnetometri quantistici aprono la strada a una diagnostica medica di altissima precisione. E gli stessi principi permettono di monitorare lo stato di salute di ponti, dighe e strade, cogliendo micro-deformazioni molto prima che diventino visibili e pericolose.

Una corsa globale (e una questione di sovranità)

Attorno a questi strumenti è già in corso una competizione internazionale che ricorda quella per i chip. La Cina investe pesantemente in radar quantistici per individuare aerei invisibili ai radar tradizionali e in sensori capaci di scovare sottomarini. Gli Stati Uniti puntano su intelligence, sorveglianza e navigazione nelle zone dove il GPS non arriva o viene disturbato. L’Europa, con il Quantum Flagship e centri di ricerca come Fraunhofer e QuTech, prova a non restare indietro. Non è solo una gara tecnologica: chi controllerà questi “sensi” avrà un vantaggio in campi che vanno dalla difesa all’energia, dalla logistica alla sanità. È la stessa domanda di sovranità che ci poniamo per i dati e i semiconduttori, applicata alla capacità di misurare il mondo.

DOVE I SENSORI QUANTISTICI CAMBIANO LE CARTE

• Navigazione senza GPS, immune a disturbi e falsificazioni

• Ispezione del sottosuolo senza scavare: cavità, tunnel, reti interrate

• Monitoraggio strutturale di ponti, dighe, strade e impianti

• Diagnostica medica di precisione

• Sincronizzazione temporale ultra-accurata per reti, energia e finanza

Perché dovrebbe interessare a un’azienda

Due ragioni, molto concrete. La prima è la resilienza: moltissime attività dipendono dal segnale satellitare non solo per orientarsi, ma anche per l’ora esatta, reti elettriche, telecomunicazioni, transazioni finanziarie usano il tempo del GPS per sincronizzarsi. Una tecnologia che rende il posizionamento e il tempo immuni ai disturbi è, a tutti gli effetti, un tema di continuità operativa. La seconda è la filiera: la progressiva riduzione di dimensioni e costi porterà questi sensori su veicoli autonomi, macchinari industriali, smartphone. Per chi produce strumenti e componenti di precisione (competenza di casa nel nostro tessuto manifatturiero) si aprono nuovi mercati ad alto valore aggiunto.

Il senso prima del cervello

Vale la pena chiarire un punto, per non generare confusione: qui non parliamo né del computer quantistico né della sicurezza degli algoritmi di cifratura. Parliamo di quantistica applicata alla misura, ed è il ramo che arriverà per primo. Mi piace immaginarlo così: se il computer quantistico è il cervello ancora in palestra, il sensore quantistico è il senso, la vista, l’udito, il tatto già affinato ben oltre il limite umano. La rivoluzione quantistica non arriverà tutta insieme, con un annuncio clamoroso. Comincerà in punta di piedi, dai sensori, misurando ciò che fino a ieri era semplicemente invisibile.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com