Camburzano, domato l'incendio: area messa in sicurezza dopo ore di lavoro FOTO

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri sabato 25 luglio, intorno alle 15, a Camburzano, dove un vasto incendio ha richiesto il lungo intervento dei Vigili del Fuoco.

Diverse squadre sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo. L'incendio ha carbonizzato un'ampia porzione di terreno e ha coinvolto anche un capannone.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore e si sono concluse soltanto in tarda serata, quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a estinguere completamente le fiamme e ad avviare la successiva bonifica dell'area.

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del sito. Al momento non risultano ulteriori criticità.