Cossato, via libera al primo lotto di lavori allo Stadio Abate per riaprire nella stagione 2027/28

Passi in avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Abate di Cossato. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto di interventi che punta a rendere l'impianto più sicuro, funzionale e nuovamente fruibile, con l'obiettivo di riconsegnarlo alla città in tempo per la stagione sportiva 2027/28.

“In una fase iniziale era stata presa in considerazione l'ipotesi di partecipare ad un bando dedicato all'efficientamento energetico dell'intero complesso sportivo – spiega il sindaco Enrico Moggio - Dopo gli approfondimenti tecnici, però, questa soluzione è stata accantonata: i costi sarebbero aumentati sensibilmente e i tempi di realizzazione si sarebbero allungati, senza garantire benefici proporzionati all'investimento”.

Da qui la decisione di cambiare strategia, concentrando il primo intervento sulle opere considerate più urgenti. “Il progetto prevede infatti la messa a norma degli spogliatoi e delle tribune, oltre alla rimozione di una porzione ammalorata della pista di atletica – sottolinea Moggio – L’intervento consentirà di migliorare la funzionalità dell'intero impianto”.

Per il primo lotto è previsto un investimento complessivo di circa 600mila euro, che consentirà di mettere in sicurezza lo stadio e di accelerare i tempi necessari per la sua riapertura.

La riqualificazione proseguirà poi con un secondo lotto di lavori, il cui quadro economico è ancora in fase di definizione. In questa fase il Comune parteciperà ad un bando del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per finanziare l'efficientamento energetico dell'impianto attraverso il relamping delle torri faro, sostituendo l'attuale sistema di illuminazione con tecnologie più moderne e a basso consumo.

“L’obiettivo è duplice – conclude Moggio - Garantire la sicurezza e la piena utilizzabilità dello stadio Abate in tempi rapidi, rinviando gli interventi energetici ad una fase successiva, quando il Comune potrà beneficiare di specifiche opportunità di finanziamento. È la strada più conveniente per tornare a disporre di uno dei principali impianti sportivi di Cossato, restituendolo ad associazioni, atleti e tifosi”.