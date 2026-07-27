Biblioteca diffusa a Chiavazza: cultura come socialità il nuovo progetto del quartiere

Il Consiglio di quartiere di Chiavazza guarda già ai prossimi mesi e mette in cantiere una nuova iniziativa dedicata alla cultura e alla condivisione. E' la "Biblioteca diffusa", un progetto che verrà definito a settembre con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e attività commerciali, trasformando il quartiere in una rete di piccoli punti di scambio dedicati ai libri.

L'idea nasce da un concetto tanto semplice quanto efficace: utilizzare la lettura come strumento per creare relazioni, animare la vita del quartiere e far conoscere realtà che spesso passano inosservate. Un modo per favorire la socializzazione, stimolare gli incontri tra residenti e valorizzare le attività che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per Chiavazza.

Il progetto prenderà il via con una raccolta di libri. Alcuni cittadini hanno già manifestato la volontà di donare parte della propria biblioteca personale, mentre altri volumi saranno raccolti dai volontari del Consiglio di quartiere nel corso di una giornata dedicata (o anche più se sarà necessario), che sarà annunciata nelle prossime settimane in piazza. Una volta raccolti, i libri saranno catalogati e distribuiti nelle attività commerciali che hanno già dato la propria disponibilità a mettere a disposizione uno spazio, piccolo o grande, all'interno o all'esterno dei propri locali. Più saranno i punti aderenti, più capillare diventerà la rete della biblioteca diffusa.

L'iniziativa è pensata per coinvolgere tutta la comunità: adulti, giovani e bambini. Chiunque potrà prendere un libro, portarlo a casa, leggerlo e successivamente restituirlo dove gli sarà più comodo, contribuendo così ad alimentare un circuito virtuoso di cultura, condivisione e partecipazione.

In queste settimane il Consiglio di quartiere è impegnato nella raccolta dei volumi, mentre nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità e il calendario per le donazioni. L'obiettivo è arrivare a settembre con una dotazione iniziale di libri e una rete di attività pronta ad accogliere i primi scaffali della "Biblioteca diffusa", un progetto che punta a fare della lettura un'occasione di incontro e di crescita per l'intera comunità di Chiavazza.