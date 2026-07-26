Piazza e Poletti tagliano per primi il traguardo a Lessona "Tra le vigne e sentieri", FOTO e VIDEO di Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Per quanto riguarda la classifica, Giuseppe Piazza si è imposto nella categoria maschile, mentre tra le donne la vittoria è andata a Silvia Poletti.

Il tracciato, lungo 7 chilometri, ha ripreso in gran parte quello dello scorso anno, con alcune variazioni, attraversando vigneti e sentieri caratteristici del territorio lessonese.

L'edizione 2026 ha avuto anche un momento particolarmente significativo. Gli organizzatori hanno infatti voluto dedicare la manifestazione al ricordo di Danilo Soatto, storico e autorevole componente della Podistica Lessona, scomparso lo scorso marzo.

L'iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Escursionistico Lessona, con la collaborazione del Gruppo Alpini di Lessona, della Polisportiva Lessona e della Pietro Micca Biella Running, con il patrocinio del Comune.

Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, a Lessona la 4ª edizione della camminata ludico-motoria non competitiva e a passo libero "Tra le vigne e sentieri di Lessona".

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