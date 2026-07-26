Piazza e Poletti tagliano per primi il traguardo a Lessona "Tra le vigne e sentieri", FOTO e VIDEO
L'edizione 2026 ha avuto anche un momento particolarmente significativo
Piazza e Poletti tagliano per primi il traguardo a Lessona "Tra le vigne e sentieri", FOTO e VIDEO di Massimo Giacobbe per newsbiella.it
Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, a Lessona la 4ª edizione della camminata ludico-motoria non competitiva e a passo libero "Tra le vigne e sentieri di Lessona".
L'iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Escursionistico Lessona, con la collaborazione del Gruppo Alpini di Lessona, della Polisportiva Lessona e della Pietro Micca Biella Running, con il patrocinio del Comune.
L'edizione 2026 ha avuto anche un momento particolarmente significativo. Gli organizzatori hanno infatti voluto dedicare la manifestazione al ricordo di Danilo Soatto, storico e autorevole componente della Podistica Lessona, scomparso lo scorso marzo.
Il tracciato, lungo 7 chilometri, ha ripreso in gran parte quello dello scorso anno, con alcune variazioni, attraversando vigneti e sentieri caratteristici del territorio lessonese.
Per quanto riguarda la classifica, Giuseppe Piazza si è imposto nella categoria maschile, mentre tra le donne la vittoria è andata a Silvia Poletti.
Piazza e Poletti tagliano per primi il traguardo a Lessona "Tra le vigne e sentieri", FOTO e VIDEO di Massimo Giacobbe per newsbiella.it
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