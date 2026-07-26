Impresa a Graglia: Gabriele Gazzetto e Giuseppina Feo conquistano la 47ª Lauretana-Mombarone

GRAGLIA (BI) – La salita verso il Rifugio Mombarone ha incoronato due protagonisti della corsa in montagna. La 47ª edizione della Lauretana-Mombarone, una delle competizioni più prestigiose e longeve del calendario piemontese, ha confermato tutto il fascino di una manifestazione storica che da quasi mezzo secolo rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli specialisti della disciplina. Sui 9 chilometri di sviluppo e 1.400 metri di dislivello positivo si sono imposti Gabriele Gazzetto per l'assoluta e Giuseppina Feo nella categoria femminile, autori di due prove di ottimo livello anche se non si è trattato di record.

La gara ha preso il via, come da tradizione, dal piazzale dello stabilimento Lauretana di Graglia. Fin dalle prime rampe gli atleti hanno imposto un ritmo elevato lungo il tracciato che conduce al Rifugio Mombarone, affrontando una delle salite più impegnative e affascinanti del panorama podistico piemontese.

Nella prova maschile è stato Gabriele Gazzetto (Climb Runners) a fare la differenza. Dopo una prima parte di gara combattuta, l'atleta ha sferrato l'attacco decisivo nel tratto boscoso successivo al Brich Paglie, incrementando progressivamente il vantaggio fino al traguardo. Gazzetto ha conquistato il successo con il tempo di 1h10'07", precedendo Nicolò Fontana (Fulgor Prato Sesia), secondo in 1h12'22", ed Enzo Mersi (GSA Valsesia), terzo in 1h12'25", al termine di una sfida molto combattuta per le posizioni sul podio.

Anche la gara femminile ha regalato grande spettacolo. Giuseppina Feo (GSA Valsesia) ha interpretato al meglio la lunga ascesa, imponendo un ritmo costante e conquistando la vittoria in 1h36'12". Alle sue spalle, distanziata di appena 46 secondi, ha chiuso Giorgia Garis (ASD Inrun) in 1h36'58", mentre Giada Capuano ha completato il podio con il tempo di 1h46'09".

L'organizzazione, curata da APD Pietro Micca, con il prezioso supporto degli Alpini e della Pro Loco, ha confermato ancora una volta l'elevato livello della manifestazione. La 47ª edizione ha ribadito il prestigio di una gara che, grazie alla sua storia, alla spettacolarità del percorso e all'elevato livello tecnico dei partecipanti, continua a essere uno degli appuntamenti più attesi della corsa in montagna piemontese.

La giornata si è svolta in condizioni meteorologiche favorevoli, permettendo agli atleti di esprimersi al meglio e al pubblico di seguire una competizione avvincente lungo tutto il percorso. L'edizione 2026 della Lauretana-Mombarone si chiude così nel segno di Gabriele Gazzetto e Giuseppina Feo, che con queste vittorie iscrivono il proprio nome nell'albo d'oro di una delle manifestazioni più iconiche e prestigiose del Biellese.