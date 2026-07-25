Ottimo risultato per Giancarlo Graziosi alla 55ª Verzegnis-Sella Chianzutan

Verzegnis-Sella Chianzutan

Ottima gara dello specialista delle salite di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, che quest'ultimo fine settimana, in Friuli (provincia di Udine), alla guida di una Skoda Fabia (gruppo Rally, classe Rally A), si è piazzato al primo posto di gruppo e di classe alla 55a edizione della cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan, ottava prova del CIVM Nord e quarto round del Campionato IRS (International Race Salita).

"Sono proprio contento" ha commentato il pilota al termine "anche perché mi sono confrontato con piloti locali molto forti e alla guida di macchine di ultima generazione. Sull'asciutto sono andato molto forte e sul bagnato della seconda salita mi sono difeso bene. Ci voleva proprio questa vittoria!".

La gara, da anni una "classica" del mondo delle salite, si è corsa sui 5,640 chilometri che separano la riva del Lago di Verzegnis e raggiungono Sella Chianzutan, con una pendenza media del 7,2 per cento e un dislivello complessivo di 396 metri.

Rally Coppa Camuna

Buone notizie anche dal Rally Coppa Camuna, quinta prova della Coppa Rally di Zona 3 di ACI Sport, che si è corso questo fine settimana in provincia di Brescia.

Al via c'erano anche due equipaggi e quattro navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia.

Per quanto riguarda gli equipaggi, il miglior risultato, prendendo come base la classifica assoluta, è stato ottenuto da Massimiliano Daolio e Thomas Trombetta, in gara con una Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally 3).

Hanno chiuso quinti di classe, sesti di gruppo e al 24° posto assoluto. Il secondo equipaggio della Scuderia, composto da Daniel Reghenzani e Francesca Belli, con la loro Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6), ha invece vinto la classe e chiuso al 19° posto di gruppo e al 69° assoluto.

Per quanto riguarda i navigatori, invece, il miglior risultato è stato ottenuto da Carlotta Romano, in gara a fianco del pilota Marco Moreschi sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally2/R5). Hanno chiuso settimi di classe e di gruppo e al 10° posto assoluto.

Jessica Rosa, invece, che gareggiava a fianco del pilota Cristian Saverio Grimaldi su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3), ha cinto la classe e chiuso sesta di gruppo e al 18° posto assoluto.

Vittoria di classe anche per Hervé Navillod, che era in gara con il pilota Daniel Gualdi su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Oltre che primi di classe hanno anche chiuso diciassettesimi di gruppo e al 57° posto assoluto.

Niente da fare, infine, per il navigatore Gabriele Meloni, che in questa occasione era in gara con il pilota Simone Baruffini su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). L'equipaggio si è infatti ritirato nel corso della seconda prova speciale della gara.

Rally Storico Campagnolo

"Fortuna zero" infine per la Scuderia al 20° Rally Storico Campagnolo, sesta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), che si è corso questo fine settimana in provincia di Vicenza.

Nessuno dei due equipaggi Biella Corse è arrivato al termine. Davide Negri e Marco Zegna, al via con la stessa Porsche Carrera RS (raggruppamento 2, periodo H1, gruppo 4, classe >2000) con cui aveva ottimamente figurato al recente Lana Storico di Biella, si è infatti ritirato nel corso della terza prova speciale.

Ritiro (nell'ottava prova del rally) anche per Luca Prina Mello e Simone Bottega, che a Isola Vicentina erano in gara con la loro abituale BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500).

In gara questo fine settimana

Rally Salsomaggiore Terme

Si corre questo fine settimana, in provincia di Parma. la nona edizione del Rally di Salsomaggiore Terme, gara valida per il CRZ 9 e per il TRZ Storiche e Classiche.

In gara anche tre navigatori Biella Corse. Il primo (eccezione che conferma la regola?) è Harshana Ratnayake che in questa occasione sarà il pilota dell'equipaggio numero 42, a fianco di Manuela Pellati su di una Renault Clio (gruppo RC4N, classe Rally4).

Gli altri due navigatori sono invece Thomas Trombetta, che affiancherà il pilota Omar Marangoni sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 49; e l'instancabile Marco Zegna che, in questa occasione gareggerà con il pilota Davide Rosini sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 50.

La gara partirà e arriverà a Salsomaggiore Terme. Si correrà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, su di un percorso articolato su complessive dieci prove speciali. In totale i concorrenti percorreranno 302,09 chilometri, di cui 60,00 in regime di prova speciale.