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CRONACA | 25 luglio 2026, 16:46

Moto scivola sulla ghiaia lungo la SP 215: due giovani finiscono a terra senza gravi conseguenze

Moto scivola sulla ghiaia lungo la SP 215: due giovani finiscono a terra senza gravi conseguenze - foto di repertorio

Moto scivola sulla ghiaia lungo la SP 215: due giovani finiscono a terra senza gravi conseguenze - foto di repertorio

Incidente nella notte lungo la strada provinciale 215, nel territorio comunale di Valle San Nicolao in località frazione Ferrere.

Poco dopo la mezzanotte, un ragazzo e una ragazza che stavano percorrendo la provinciale in sella a una moto sono caduti nell'affrontare un tratto di carreggiata reso insidioso dalla presenza di ghiaia sull'asfalto.

Fortunatamente le conseguenze sono state limitate. I due giovani non hanno infatti avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre la moto ha riportato alcuni danni a seguito della caduta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso e i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il personale dell'ANAS è intervenuto per la bonifica del tratto stradale.

redazione c

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