"Giù le mani dai ciliegi": a Biella cittadini in piazza contro il progetto agli Zumaglini FOTO e VIDEO

E' in atto una raccolta firme da parte di Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C’è, Buongiorno Biella, MoVimento 5 Stelle Biella, CostruiAmo Biella

e Alleanza Verdi Sinistra Biella, che ad oggi ne conta oltre 6900; ce ne sono altre minori; ci sono state dimostrazioni di parti politiche per esprimere il dissenso come quella della consigliera comunale di Biella C'è Sara Novaretti, sostenuta dalla coalizione composta da Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C'è, Buongiorno Biella, Movimento 5 Stelle Biella e CostruiAmo Biella, e oggi domenica 26 luglio sono scesi in piazza i cittadini, a dire "no" allo spostamento dei ciliegi da piazza Vittorio Veneto, un intervento che rientra nel progetto di riqualificazione dei Giardini Zumaglini in vista dello spostamento del mercato da piazza Falcone in centro città.

Tra i cartelli "Volete fare un benzinaio pure qua", "Giù le mani dai giardini Zumaglini, no allo spostamento del mercato", "Vogliamo alberi fiori e ombra" e bandiere di Lipu e Legambiente, a prendere la parola una giovane biellese che ha ripercorso la volontà dell'amministrazione, dal progetto dello spostamento del mercato, a quello di rifacimento dei giardini, fino ad arrivare allo spostamento dei ciliegi che lei stessa ha affermato che saranno ricollocati altrove, ma secondo le sue parole la morte delle piante in questione sarà una inevitabile conseguenza. E si è chiesta cosa fare? "Togliere i ciliegi da qui significherà avere a Biella meno alberi, una spianata in pieno sole e la temperatura del centro non potrà che aumentare. E ci mancherà la fioritura dei ciliegi alla quale siamo tutti affezionatissimi".

A questo proposito la volontà dei presenti sarà quella di tornare in piazza non a settembre, ma a richiesta dei presenti anche in agosto: "Compatibilmente con le ferie torneremo qui a manifestare".