Muzzano, legnaia a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTO

Nella mattinata di oggi domenica 26 luglio a Muzzano è divampato un incendio all’interno di una legnaia.

L’allarme è stato lanciato dai proprietari, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Le fiamme sono rimaste circoscritte alla struttura interessata e sono state rapidamente domate dai pompieri, che hanno poi provveduto alle operazioni di messa in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti e l’intervento si è concluso senza ulteriori criticità. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.