Muzzano, legnaia a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTO Massimo Giacobbe per newsbiella.it
Nella mattinata di oggi domenica 26 luglio a Muzzano è divampato un incendio all’interno di una legnaia.
L’allarme è stato lanciato dai proprietari, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.
Le fiamme sono rimaste circoscritte alla struttura interessata e sono state rapidamente domate dai pompieri, che hanno poi provveduto alle operazioni di messa in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano feriti e l’intervento si è concluso senza ulteriori criticità. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.
Muzzano, legnaia a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTO Massimo Giacobbe per newsbiella.it
Muzzano, legnaia a fuoco, fiamme domate dai Vigili del Fuoco FOTO Massimo Giacobbe per newsbiella.it
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s.zo.