Lauretana-Mombarone, al via la 47ª edizione: un centinaio di atleti sulla linea di partenza FOTO e VIDEO

È scattata questa mattina, domenica 26 luglio, la 47ª edizione della Lauretana-Mombarone, la storica corsa in montagna organizzata dall'APD Pietro Micca, dalla Pro Loco di Graglia e dal Gruppo Alpini.

La partenza è stata puntuale alle 8.30 dallo stabilimento Lauretana S.p.A. di Graglia. I partecipanti sono chiamati ad affrontare un percorso di circa 9 chilometri con 1.400 metri di dislivello positivo, fino alla vetta del Mombarone.

Al via si sono presentati un centinaio di atleti tra corsa e camminata. Il meteo si è mostrato incerto, con qualche goccia di pioggia prima della partenza, ma le temperature più fresche rispetto ai giorni scorsi hanno creato condizioni ideali per affrontare la gara.

Nonostante il Rifugio Mombarone sia chiuso, all'arrivo è comunque garantito il ristoro per tutti i partecipanti.

Anche quest'anno il livello tecnico della competizione è elevato, con la presenza di numerosi top runner, tra cui diversi atleti valsesiani. L'uomo da battere è Mersi, indicato come il principale favorito per la vittoria finale.