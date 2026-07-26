Cossato, scontro tra auto e furgoncino, intervento dei soccorsi

Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 26 luglio, intorno alle 10 a Cossato, dove un'auto e un furgoncino sono rimasti coinvolti in uno scontro lungo via Mazzini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e il personale del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti e sulla dinamica dell'incidente.