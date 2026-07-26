Andorno: Arrivano nuove risorse per la gestione dei rifiuti durante le manifestazioni

Più attenzione alla gestione dei rifiuti durante le manifestazioni pubbliche. Il Comune ha previsto un servizio aggiuntivo di svuotamento dei cassonetti della raccolta rifiuti in occasione degli eventi organizzati sul territorio.
L’intervento è stato affidato nell’ambito del servizio gestito con S.E.A.B., con un apposito impegno di spesa approvato dal settore tecnico comunale.
Una scelta legata alla necessità di garantire decoro urbano e corretta gestione dei rifiuti nei periodi di maggiore affluenza, quando feste e appuntamenti pubblici portano inevitabilmente a un aumento della produzione di materiali da smaltire.