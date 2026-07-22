Usato Best Auto: acquista a Biella Fiat 500L FOTO e VIDEO

Tra i punti di forza dell’auto della settimana da Best Auto, al primo posto c’è sicuramente lo spazio, caratteristica che la rende adatta per chi viaggia molto, ma anche per chi necessita di un baule capiente per i trasporti più brevi.

Si tratta di una vettura a cinque porte del 2018, che ha un motore 1.4 benzina Euro 6, solamente 49.700 chilometri e un solo proprietario alle spalle. Di colore bianco, l’auto è molto versatile e, per questo, ideale per ogni tipo di esigenza, sia per viaggiare in tutta tranquillità che per effettuare spostamenti e trasporti su tragitti più corti.

La Fiat 500L non è solo una macchina pratica e spaziosa, ma anche a livello estetico presenta una silhouette compatta e imponente. La posizione di guida rialzata offre un'ottima visuale sulla strada, aumentando il senso di comfort, sicurezza e stabilità del guidatore.

Per maggiori informazioni: Best Auto srl, via Valle d’Aosta 2 (Biella)

Tel. 393 500 3425

E-mail: info@bestautobiella.it