Case popolari, a Biella morosità per 8 milioni: ATC annuncia una stretta

Otto milioni di euro di affitti non pagati dagli inquilini delle case di edilizia sociale di Biella e provincia, a cui si aggiungono 1 milione e 400 mila euro di solidarietà dovuta dal Comune. È il dato comunicato in una nota da ATC Piemonte Nord, che interviene sul tema della gestione del patrimonio pubblico dopo la segnalazione di un lettore sullo stato di una palazzina di Strada Regione Croce, a Chiavazza, interessata un anno fa da un incendio.

L’Agenzia evidenzia le difficoltà economiche legate alla morosità degli assegnatari degli alloggi popolari. “Il debito maturato ad oggi con la nostra Agenzia dalle famiglie che risiedono in alloggi di edilizia sociale a Biella e provincia ammonta complessivamente a circa 8 milioni di euro”, spiegano dagli uffici di ATC Piemonte Nord, aggiungendo che a questa cifra si somma la quota di solidarietà comunale.

Una situazione che, secondo l’ente, incide pesantemente sulla possibilità di programmare e realizzare interventi di manutenzione e recupero. “Atc è un ente ausiliario della Regione Piemonte che vive quasi esclusivamente della riscossione di affitti medi calmierati mensili di 96 euro”.

Secondo ATC, se le somme dovute fossero state regolarmente versate, l’Agenzia avrebbe potuto contare su circa 9 milioni e mezzo di euro in più da destinare al patrimonio immobiliare. “È facile immaginare la mole di interventi che si sarebbero potuti effettuare”, sottolineano dall'ente.

“Chi non paga di fatto toglie il diritto alla casa a chi silenziosamente è in graduatoria”, afferma ATC, e annuncia una nuova intensificazione delle azioni per il recupero della morosità pregressa e per la risoluzione dei contratti nei confronti dei morosi colpevoli.