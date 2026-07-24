Nemmeno il gran caldo frena il Valdigne Triathlon Valdengo, è protagonista in Italia ed in Europa FOTO

Sabato 18 luglio 2026 si è disputata ad Izvorani (Romania) la tappa di Junior Europe Triathlon Cup, grandi soddisfazioni per i colori azzurri con il bronzo conquistato da Alice Ventre, protagonista nelle frazioni di bike e run con il miglior tempo delle atlete in gara.
Domenica 19 luglio a Como si è disputato il “City Triathlon Sprint” molto partecipato, nella splendida location del lungo lago comasco.
Nella gara maschile grandissime soddisfazioni per il team verde-turchese-oro con la doppietta oro e argento assoluti di Thomas Previtali e Marco Ratto, protagonisti di uno splendido testa a testa dal primo all’ultimo metro di gara.
Molto buona la gara del giovane Pietro Carminati, 4° YB, piazzamenti positivi per Matteo Salvadorini, 4° S1, ottimo podio con il bronzo tra gli M1 per Andrea Manzotti bissato tra gli M6 da Paolo Bonacina anche lui splendido bronzo di categoria.
Ora per gli Atleti di Valdigne Triathlon Valdengo si apre il periodo di preparazione con qualche gara in attesa del gran finale di stagione di settembre.