Weekend ricco di soddisfazioni per il Biella Motor Team

Un fine settimana positivo, quello passato, per la scuderia Biella Motor Team che con i suoi piloti e navigatori ha saputo ottenere risultati di rilievo in diverse competizioni in varie zone della penisola.

Al Rally Campagnolo, quinta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che si è corso in provincia di Vicenza, c’erano Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini con la loro Porsche 911 Carrera RS del 2° Raggruppamento. In una gara combattuta e difficile hanno chiuso al ventiquattresimo posto assoluto ed al quinto di raggruppamento. Sulle stesse strade, nella gara riservata alle vetture Classiche, ovvero quelle costruite tra il 1993 ed il 2000, la navigatrice Denise Bolletta ha portato a casa il secondo posto assoluto accanto al pilota locale Elio Segato su una Peugeot 306 Rallye.

Bel secondo posto, invece, in classe Rally5 per Luca Ferraris e Martina Fiori al Rally Bianco Azzurro che si è disputato sulle strade della Repubblica di San Marino. Nella generale, con la loro Renault Clio RS, hanno chiuso al trentasettesimo posto assoluto.

In provincia di Brescia, invece, la navigatrice Roberta Steffani era impegnata nel Rally Coppa Camuna, valido per la Coppa Rally di Zona 3. Assieme al pilota Cristian Pelamatti su una Renault Clio RS ha chiuso al quarantasettesimo posto assoluto vincendo con merito la classe N3.