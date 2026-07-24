Biella, incendio all'Orto del Piazzo: Vigili del Fuoco al lavoro FOTO e VIDEO

Sono in corso nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, le operazioni dei Vigili del Fuoco a Biella lungo Costa San Sebastiano dove si è sviluppato un principio d'incendio all'interno dell'Orto del Piazzo.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato una pianta coltivata all'interno dell'orto solidale, senza coinvolgere persone o provocare danni a strutture o altre cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area, evitando che l'incendio si propagasse alla vegetazione circostante. Restano da chiarire le cause dell'accaduto.

L'Orto del Piazzo è un progetto sociale composto da 12 appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione da parte di tirocinanti in situazioni di fragilità e di volontari accomunati dal desiderio di socializzare e condividere la passione per la natura, la coltivazione e il cibo a chilometro zero. L'iniziativa offre inoltre ai cittadini la possibilità di "adottare" un orto di diverse dimensioni per un anno, ritirando o raccogliendo ogni settimana la verdura coltivata.