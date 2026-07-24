Calcio, inizia la preparazione della Biellese di Prina: raduno ad Andorno Micca aperto al pubblico

La stagione della Biellese 1902 prende ufficialmente il via domani, sabato 25 luglio, con il raduno della prima squadra al Campo Sportivo “La Salute” di Andorno Micca. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento a porte aperte: dalle 17 i tifosi potranno assistere dalla tribuna dell’impianto al tradizionale appuntamento sul campo dei bianconeri.

La giornata inaugurale sarà arricchita dalla conferenza stampa di inizio ritiro, alla quale parteciperanno mister Luca Prina e il capitano Nicolò Pavan. La squadra resterà in ritiro ad Andorno Micca, alle porte della Valle Cervo, per due settimane, fino a venerdì 7 agosto, prima di spostarsi al Training Center di Corso 53° Fanteria a Biella per proseguire la preparazione. Tutti gli allenamenti, ad Andorno e a Biella, si svolgeranno a porte aperte, con il calendario aggiornato di date e orari disponibile, settimanalmente, sul canale WhatsApp del Club.

Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione passerà anche attraverso i test amichevoli. Le prime due uscite saranno entrambe in trasferta. Sabato 1° agosto, alle 18, la Biellese affronterà la Juventus U18 all’Allianz Training Center di Vinovo. Mercoledì 5 agosto, alle 17, i bianconeri saranno invece impegnati contro il Chievo Verona al Campo Sportivo Comunale di Montjovet, in Valle d’Aosta.