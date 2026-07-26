Alfalberto, "G" come Gelosia: "Quali sono le sue origini e i suoi punti deboli?" VIDEO

Alfalberto, "G" come Gelosia: "Quali sono le sue origini e i suoi punti deboli?"

La parola di questa settimana è “Gelosia”.

Nella sua riflessione Alberto Antonello, si chiede cosa sia davvero la gelosia, quali siano le sue origini, la sua forza e i suoi punti deboli.

"Si sente spesso di parlare di femminicidio - spiega Antonello -, e spesso sembra che il movente sia la gelosia. Ma quello che leggiamo nel volto delle vittime che sopravvivono, è davvero conseguenza della gelosia?". Questa è la riflessione di Alberto Antonello, per il quale la gelosia di per sé non è né buona né cattiva. "Ciò che la rende distruttiva o costruttiva - per Antonello - è il modo in cui prende forma e si alimenta dentro di noi".

Per Antonello la gelosia va accolta ed educata, si deve imparare a gestirla. Ma ascoltiamo le sue parole.