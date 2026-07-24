Ancora incendi nella vicina Valsesia, in campo anche personale da Biella

Continua l’emergenza incendi nella vicina Valsesia. Nella giornata di oggi, 24 luglio, si è svolto un nuovo intervento a supporto delle squadre locali dell'Ispettorato di Vercelli, con la presenza del Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco assieme al Corpo AIB Piemonte con il CoAib (Coordinatore Anti Incendi Boschivi). In campo anche Mirko Bisio, inviato dall'Ispettorato AIB di Biella.

Al momento la situazione sembra essere sotto controllo con l’elicottero impegnato a bonificare i punti critici. Ma da poche ore è giunta comunicazione che nella zona di Cravagliana, nella zona di Sabbia, vicino al Santuario della Madonna del Tizzone, sempre in alta Valsesia, c'è stata una forte ripresa dei roghi. Per questo sono stati richiesti ulteriori volontari per contrastare le fiamme. Pare sia in arrivo anche un Canadair.