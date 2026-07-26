“Motori sulla Serra”, 80 auto e moto al raduno di Sala Biellese FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Giornata di passione di motori oggi domenica 26 luglio a Bornasco, per la terza edizione di “Motori sulla Serra”, il raduno dedicato agli appassionati di auto e moto alla terza edizione.

Sono stati circa 80 gli iscritti che hanno partecipato alla manifestazione, portando in esposizione mezzi di diverse epoche e marchi: dalle Volkswagen alle Fiat, passando per Porsche, Ferrari e tanti altri modelli, tra cui anche una Fiat Tipo.

Un appuntamento aperto sia alle auto e moto d’epoca sia ai mezzi più moderni, nato per riunire chi ama guidare, condividere la propria passione e trascorrere una giornata all’insegna dei motori e della socialità.

I partecipanti sono arrivati da diverse province piemontesi, tra cui Verbano Cusio Ossola, Cuneo, Novara e Torino, confermando il richiamo dell’iniziativa anche oltre il territorio biellese.

Come da tradizione, il raduno ha avuto anche una finalità solidale: l’evento è stato organizzato a sostegno di “Una Goccia per un Sorriso”, associazione impegnata a favore del reparto pediatrico dell’ospedale di Biella.