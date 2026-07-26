Biella, denuncia un conoscente e poco dopo viene colpito con un pugno

Momenti di tensione nella mattinata di ieri sabato 25 luglio a Biella, dove un uomo ha segnalato ai Carabinieri di essere stato aggredito da un conoscente con il quale aveva già avuto precedenti contrasti.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era recato in caserma in mattinata per denunciare il conoscente, ritenuto responsabile di alcune minacce. Poco dopo, mentre si trovava per strada, sarebbe stato raggiunto dalla stessa persona, che gli avrebbe sferrato un pugno per poi allontanarsi a piedi.

All'arrivo dei militari, il richiedente era vigile, mentre della controparte non vi era più traccia.

Dai primi accertamenti è emerso che tra i due vi sarebbero vecchi rancori. I Carabinieri hanno raccolto anche la testimonianza di una persona presente ai fatti e stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità.