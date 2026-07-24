Nuovi spazi per la Fondazione Accademia Perosi a Palazzo Ferrero

Sarà la Fondazione Accademia Perosi ETS a proseguire il percorso di coprogettazione con il Comune di Biella per la gestione di Palazzo Ferrero. Alla scadenza dell’avviso pubblico, fissata al 18 giugno, sono pervenute due candidature: quella della Fondazione Accademia Perosi ETS e quella dell’Associazione Intorno al Castello APS, e ad avere ottenuto il punteggio maggiore, e quindi l'aggiudicazione, è stata la Fondazione con sede al Piazzo.

La procedura era stata avviata dalla Giunta comunale con una deliberazione datata 1° aprile 2026 per individuare, tra gli Enti del Terzo Settore, il partner con cui definire congiuntamente la gestione di Palazzo Ferrero e le attività da sviluppare durante il periodo di affidamento. L'immobile sarà concesso in comodato d'uso gratuito al soggetto selezionato.

Il percorso di coprogettazione riguarda la gestione di Palazzo Ferrero dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2030, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2035. Una prospettiva più ampia rispetto alla convenzioni avviate dal Comune negli anni passati, pensata per favorire stabilità e progettualità di lungo periodo.

Per il Comune questa assegnazione rappresenta una novità: non si tratta questa volta di una gestione definita tramite convenzione, ma di un percorso di co-progettazione, previsto dal Codice del Terzo settore, che prevede il coinvolgimento diretto degli enti nella definizione delle attività e delle modalità di utilizzo degli spazi. Un approccio che punta a costruire una collaborazione più stretta e strutturata tra pubblico e privato sociale.

Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «La designazione della Fondazione Accademia Perosi apre un percorso importante, che vogliamo accompagnare con ambizione e concretezza. Palazzo Ferrero è un patrimonio della nostra città e merita un progetto all'altezza del suo valore. L'obiettivo è chiaro: fare di questo luogo un motore della cultura e della vitalità di Biella».

Sara Gentile, Assessore alla Cultura, spiega: «L’Accademia Perosi è un’eccellenza apprezzata nel mondo da sempre: il recente riconoscimento quale università ha conferito ulteriore prestigio a questa preziosa realtà biellese, aprendo nuovi scenari di sviluppo per il nostro territorio. Gli studenti che frequentano il Perosi sono in larga parte stranieri: il fatto che questo propulsore culturale di altissimo livello possa far risuonare le proprie note anche da Palazzo Ferrero è una bellissima notizia.»

Il Presidente della Fondazione Accademia Perosi, Giovanni Vietti, afferma: «Palazzo Ferrero è un tassello importante per la Fondazione Accademia Perosi, soprattutto alla luce del recente riconoscimento da parte del Ministero dell’Università. La sua assegnazione rappresenta un traguardo significativo e, al tempo stesso, una responsabilità che affrontiamo con entusiasmo e con il forte impegno di valorizzare questo importante patrimonio, mettendolo al servizio della formazione, della musica, della cultura e della città.»