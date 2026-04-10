Tante cose da fare nel we del 10, 11 e 12 aprile

Venerdì 10 aprile

- Valdilana, “Prendersi cura di chi si prende cura”

- Biella, Cigna Dischi Eventi presenta NO SURRENDER Cronache da un'America in lotta Riccardo Poma canta Bruce Springsteen ore 19,00 Ingresso libero

- Verrone, sala Falseum Ariela Tasca presenta "Villa Cridis" alle 20.30

- Biella, Il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella, organizza per il prossimo 10 aprile, alle 15, un incontro dedicato al tema della parità di genere, attraverso la presentazione del libro “Sulle donne. La parola agli uomini. Il punto di vista maschile sulla parità di genere”.

- Ponderano, tisane letterarie

- Candelo, "Non aver paura di fallire" serata con Carlotta Bertin

- Netro, biblioteca, presentazione libro "Vieni che ti porto dentro", ore 21

- Biella, Ore 15.00 Sulle donne. La parola agli uomini Il punto di vista maschile sulla parità di genere A cura di Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Biella, Biblioteca Civica – Biella

- Gaglianico, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Comunale “Jazz & More”, il nuovo progetto musicale di Luana Spinella.

- Cossato, Rally Valli Biellesi - 2° Memorial Umberto Drago

- Occhieppo Superiore, Erico Romanzi presenta narrazioni e immagini ore 21 sale delle Carrozze

- Pollone, Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71 dalle 21 Presentazione del libro "Staffette partigiane" di Maria Paola Capra

- Biella, h. 20:45 Auditorium di Palazzo Gromo Losa, Danilo Rossi & The New Gipsy Project, A. Dvoràk, J. Brahms, B. Bartok

Sabato 11 aprile

- Piedicavallo, in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 aprile saranno visitabili musei, chiese e luoghi protestanti appartenenti al "Patrimonio culturale Valdese e Metodista"

- Biella, cena delle penne nere vedrà come assoluto protagonista il baccalà, preparato con sapiente cura dai volontari.

- Salussola, presentazione del libro di Stefania Broglino "Come farfalle sui proiettili", in biblioteca alle 15,30

- Biella, Palazzo Gromo Losa, cerimonia riconoscimento "Borghi più belli d'Italia" dalle 10

- Biella Pollone, passeggiata a sei zampe in Burcina

- Biella, Nuvolosa, Palazzo Gromo Losa, premiazione dei vincitori, ore 11 inaugurazione mostre palazzo Ferrero. Nello stesso spazio espositivo saranno inoltre presentate, come da tradizione, le opere fumettistiche realizzate dagli allievi del Liceo Artistico “Q. Sella” di Biella, arricchite quest’anno dalla partecipazione degli studenti della classe attivata presso la Casa Circondariale di Biella, a testimonianza del valore inclusivo e sociale del progetto

- Cavaglià, giornata ecologica

- Camburzano, alle ore 21 si terrà la rappresentazione di ‘La Serva Padrona’ di Giovan Battista Pergolesi. L’evento sarà presso la palestra comunale, ingresso libero.

- Ponzone, cine Giletti alle ore 21 HAMNET -Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Jessie Buckley (0scar 2026 come miglior attrice) e Paul Mescal - anno 2025 drammatico

- Biella, Campionati piemontesi Staffette Assoluti Stadio Vittorio Pozzo – viale Macallé, 21

- Candelo, Ore 16.30 La passione, testimonianze per i giovani Presentazione libro A cura di Biblioteca di Candelo Sala affreschi Le Rosminiane

- Occhieppo Inferiore, 1° concerto del 2026 della rassegna "Aprile in Musica" HARMONIEMUSIK

- Cavaglià, il Golf Cavaglià ospiterà il Trofeo GolfImpresa

- Biella, cleanup, precedentemente rinviato per pioggia. Il ritrovo è alle 10 di fronte alla Fons Vitae, in via Italia

- Cossato, Rally Valli Biellesi - 2° Memorial Umberto Drago

- Candelo, giornata del riuso parcheggio via Cesare Pavese dalle 8 a

- Biella, Medici con l’Africa Cuamm vuole proporre alla città di Biella un momento di riflessione e confronto dal titolo “Fragilità e forza: l’Africa che resiste tra venti di guerra e sfide globali”, alle ore 21

- Andorno, 70° anniversario della Scuola Ottino.

- Biella, Giornata Nazionale del Made in Italy, ore 17.00 presso il Lanificio Maurizio Sella, convention inaugurale “L’Anima dell’Acqua: dove l’Eccellenza diventa Arte”

- Brusnengo, alle ore 16, la Sala Incontri del Municipio di Brusnengo, in via Chioso 46, ospiterà l’“Incontro con l’autore” dedicato ad Andrea Cantone.

- Bioglio, alle ore 21, presso il Teatro delle Emozioni di Via delle Rimembranze 11 a Bioglio, Il Gazzettino della Rovella

Domenica 12 aprile

- Biella, dalle ore 10 alle 18, presso Piazza Vittorio Veneto a Biella, si terrà il Lions Day

- Masserano, salone polivalente, 1ª 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐄-𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐜𝐚𝐭𝐚 non agonistica, un evento pensato per chi ama l’off-road ma guarda al futuro della mobilità, raduno 8,30

- Cossato, Teatro Comunale dalle 16 VATE FIDÈ ËD J'ANGEJ

- Biella, Nuvolosa, Palazzo Gromo Losa, giornata evento dalle 10 tra giochi, Talk, laboratori di fumetto, pensati per coinvolgere giovani, appassionati e curiosi in attività pratiche guidate da professionisti del settore.

- Ponzone, cine Giletti alle ore 16 HAMNET -Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Jessie Buckley (0scar 2026 come miglior attrice) e Paul Mescal - anno 2025 drammatico

- Oropa, "L'Agroalimentare di Oropa", mostra mercato

- Cavaglià, il Golf Cavaglià ospiterà il Rossignol Pro Shop Golf Cup

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Tavigliano, Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna giunta alla quarta edizione e organizzata dall’ASD Atletica Santhià, la Salita degli Gnomi

- Biella, il Duomo di Biella ospiterà il concerto “Requiem in Do minore” di Luigi Cherubini, inserito nel ciclo “Note per il FAI”

- Biella, "Sulle tracce dei Ferrero della Marmora tra Rinascimento e Risorgimento"

- Piedicavallo, in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 aprile saranno visitabili musei, chiese e luoghi protestanti appartenenti al "Patrimonio culturale Valdese e Metodista"

- Cavaglià, mostra bonsai

- Biella, Giornata Nazionale del Made in Italy

- Salussola, Giornata dei Camminatori biellesi

- Occhieppo Superiore, l’11ª Esposizione della Pezzata Rossa di Oropa.

- Cerrione, giornata in bici alla scoperta della Bessa

- Biella Chiavazza, festa sociale degli Alpini

MOSTRE

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.



