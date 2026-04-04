Biella, all'Accademia Perosi arriva il “New Gipsy Project”: musica con Danilo Rossi FOTO

Balcani e folk: spettacolo irrefrenabile

C'è una musica che non sta mai ferma, come certi uomini che hanno imparato a portare la propria casa dentro le dita.

Danilo Rossi — Prima viola della Scala di Milano, scelto a vent'anni da Riccardo Muti con quella certezza silenziosa che hanno i grandi maestri quando riconoscono qualcosa di raro (ora docente all'Accademia Perosi di Biella), ha deciso un giorno di smettere di ascoltare soltanto e di lasciarsi attraversare. Si è avvicinato al Trio Gipsy come ci si avvicina a un fuoco acceso nel buio: con curiosità, con rispetto, e con il segreto desiderio di scottarsi un poco.

Quello che ne è nato è uno spettacolo che somiglia a un racconto nel quale le pagine cambiano da sole, senza aspettare il lettore.

DvoÅák, Brahms, Bartók: nomi che il repertorio classico conserva come oggetti preziosi in una teca — qui vengono invece rimessi in circolo, riletti in chiave gitana, virtuosistica, folk, restituiti alla loro natura di musica viva, di musica che vuole muoversi, che ha le gambe inquiete. Le note si rincorrono a ritmi forsennati, si sfidano, si abbracciano, ripartono. Il pubblico, si dice, non riesce a stare fermo sulla sedia. E forse è questo il senso più antico di ogni musica che valga la pena suonare.

Gli strumentisti del Trio — tutti nati a Bucarest, tutti figli d'arte, tutti approdati in Italia dopo vite già piene di musica — hanno alle spalle collaborazioni con Moni Ovadia, Ennio Morricone, Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Emir Kusturica, Samuele Bersani, Fabrizio Bentivoglio. Nomi che basterebbero da soli a raccontare la qualità di questi tre uomini dalle mille sfaccettature, capaci di essere ensemble e solisti, classici e selvaggi, precisi e liberi — tutto insieme, tutto nello stesso respiro.

Rossi stesso ha confessato:

«Ho voluto capire il mondo rom e mi sono fatto affascinare dai racconti di questi tre zingari. Perché fra loro si chiamano così, in barba agli stereotipi. E oggi ambisco a farmi eleggere zingaro ad honorem.»

Il New Gipsy Project è questo: un omaggio al grande repertorio dell'est europeo e insieme qualcosa di più difficile da definire — una forma di appartenenza guadagnata nota per nota, una standing ovation che ricomincia ogni sera dal principio, come se fosse sempre la prima volta.

Auditorium - Palazzo Gromo Losa

Data : Venerdì 10 Aprile 2026

Ore : 20:45

Intero: 20.00 €

Ridotto: 15.00 €