Tra enigmi e racconti del passato, a Ponderano l'incontro letterario

Venerdì 10 aprile, alle 21, la sala conferenze di via Mazzini 25 a Ponderano ospiterà un incontro con Alberto Serena, inserito nel ciclo delle “Tisane letterarie”, gli appuntamenti culturali organizzati dal Comune. La serata si concluderà con un momento conviviale a base di tisane e biscotti.

In apertura saranno proposti tre episodi curiosi legati a Ponderano. Il primo risale al 1896, quando in una casa di via Mazzini si sentirono di notte rumori insoliti e movimenti di oggetti: il giornale biellese Biella Cattolica parlò di “spiriti folletti”. Un secolo dopo, nel 1999, nello stesso luogo si verificarono nuovamente fenomeni paranormali.

Il secondo episodio riporta a domenica 19 febbraio 1950, quando al Totocalcio si registrò un solo “12” milionario: a realizzarlo fu un uomo di Ponderano, con una schedina giocata in modo curioso. Il terzo fatto riguarda invece il luglio del 1994, quando un biellese vinse un miliardo alla Lotteria Italia abbinata ai Mondiali di calcio disputati in Italia. Il biglietto vincente, serie M 63752, era stato venduto nella tabaccheria di via Rosselli 132 a Biella; quello immediatamente successivo, M 63753, apparteneva a una donna di Ponderano.

Al centro dell’incontro, storie di vita vissuta ambientate nel secolo scorso: vicende divertenti, tragiche o semplicemente singolari, con protagonisti inventori più o meno fortunati, il poeta scienziato realizzatore della sfera metidrica e diverse figure legate al paranormale, dal barbiere pittore e ipnotizzatore al postino chiaroveggente, fino al mago Argo e al ragazzo dai poteri occulti. Non mancano inoltre episodi commoventi e altri segnati da forte drammaticità.