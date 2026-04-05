Cavaglià, giornata ecologica: cittadini uniti per pulire il paese

Un invito semplice ma concreto: prendersi cura del proprio territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dal Comune di Cavaglià che chiama a raccolta i cittadini per una giornata dedicata alla pulizia del paese.

L’appuntamento è per sabato 11 aprile, con ritrovo alle 9.30 presso i giardini di Villa Salino. L’iniziativa, aperta a tutti, punta a rendere Cavaglià un luogo più bello e vivibile, grazie all’impegno condiviso di volontari e residenti.

“Più siamo meglio è”: è questo il messaggio degli organizzatori, che invitano la comunità a partecipare attivamente per dare un segnale concreto di attenzione all’ambiente. I lavori si concluderanno intorno alle 12.00.

Ai partecipanti è richiesto di portare con sé un paio di guanti, per contribuire in sicurezza alle attività di raccolta.

Un piccolo gesto, come ricorda anche una citazione di Madre Teresa riportata sul volantino, può fare la differenza: insieme si può davvero essere d’esempio per tutti: "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".