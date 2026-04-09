A Candelo un laboratorio di lettura per i più piccoli: arriva “Ocone, intrepido giramondo”

Sabato 11 aprile alle ore 10:15 la Biblioteca Civica L. Pozzo apre le porte ai bambini dai 3 ai 7 anni per un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e alla fantasia.

Protagonista dell’incontro sarà la scrittrice e illustratrice Maurizia Vaglio, che accompagnerà i piccoli partecipanti in un laboratorio coinvolgente ispirato al suo libro “Ocone, intrepido giramondo”. Un’occasione speciale per avvicinare i bambini al mondo delle storie attraverso l’ascolto, il gioco e l’immaginazione.

Il racconto, tratto dai testi di Fiorina Nicoloso, narra le avventure di Ocone, un curioso e coraggioso personaggio che invita i più piccoli a esplorare il mondo con occhi pieni di meraviglia. Le illustrazioni, colorate e delicate, contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale promosso dal Sistema Bibliotecario Biellese e rappresenta un’importante opportunità per stimolare nei bambini l’amore per la lettura fin dalla prima infanzia.

La partecipazione è su prenotazione, con iscrizione tramite contatto WhatsApp o email della biblioteca. L’evento si svolgerà presso la sede di via Matteotti 48 a Candelo.