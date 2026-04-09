DocBi, cambiamenti climatici nel biellese: se ne parla a Pray

Un approfondimento sui cambiamenti climatici osservati nel Biellese e sui loro effetti sugli ecosistemi locali. È il tema dell’incontro dal titolo “Il clima che cambia, il territorio che soffre”, in programma venerdì 17 aprile, alle 21, alla Fabbrica della Ruota di Pray.

L’iniziativa, promossa da DocBi Natura, proporrà un’analisi dei dati raccolti sul territorio biellese per mettere in evidenza le principali tendenze in atto e le trasformazioni del clima negli ultimi decenni. Nel corso della serata saranno presentati e commentati gli elementi emersi a scala locale.

Accanto alla lettura dei dati, l’incontro prenderà in esame anche gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi. In particolare, verranno illustrati casi di studio relativi all’avifauna e alle comunità di invertebrati, con attenzione alle dinamiche che coinvolgono le specie più sensibili e agli equilibri ecologici della Baraggia.

Spazio anche al tema delle specie alloctone invasive, la cui diffusione è in aumento. Un fenomeno che sarà affrontato in relazione alle conseguenze che può determinare sulla salute umana, sull’economia e sulla tutela della biodiversità.

Interverranno alcuni componenti del gruppo DocBi Natura, da anni impegnati nello studio e nella divulgazione scientifica sul territorio. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.