Pezzata Rossa di Oropa: 11ª Esposizione ad Occhieppo Superiore

Si terrà domenica 12 aprile 2026 in regione Castellazzo, a Occhieppo Superiore, l’11ª Esposizione della Pezzata Rossa di Oropa.

Il programma prevede alle 9.30 l’arrivo degli espositori con la sistemazione dei capi. Alle 12.30 spazio alla premiazione, mentre alle 13 è in calendario il pranzo campestre.

Nel corso della giornata si terranno anche il mercato di prodotti artigianali e commerciali e il servizio ristoro e bar. Annunciata la partecipazione dello scultore Giovanni Barbera.

Per raggiungere l’area della manifestazione sarà disponibile un bus navetta sulla tratta Pollone – piazza San Rocco – Occhieppo Superiore – Cimitero Villa, in funzione dalle 9.30 alle 18.

Si ricorda che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Per informazioni è possibile contattare Oliviero al 366 4533612, Antioco al 333 4562478 ed Ezio al 331 8694179.